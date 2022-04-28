"Пойдем сейчас укропов крошить": СБУ перехватила телефонный разговор, в котором оккупанты выхваляются, как взорвут посреди села заминированный танк
Захватчики боятся вступать в бой с украинскими военными, поэтому они планируют провокации, от которых могут пострадать гражданские
Об этом сообщает СБУ.
Известно, что недавно Слубжа безопасности перехватила телефонный разговор, где слышно, как оккупанты планируют запустить в украинское село заминированный танк на дистанционном управлении.
"Пойдем сейчас укропов крошить. Отжали у них танк, въеб*ли в него полтонны тротила, на*башили его полный, нах*й бл*дь, болтами, гайками, ху*ками. Помимо этого, бл*дь, обвешали его минами, птурами. Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как уеб*м! Там будет ба-бах", - выхваляется захватчик.
По словам оккупанта, он надеется на полное уничтожение всего живого вокруг благодаря этой самодельной бомбе.
В СБУ также сообщили, что все перехваты и собранная информация будут использованы в международных судах.
- Напомним, уже 42 страны обратились в Гаагу из-за военных преступлений России в Украине.
- Директор центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил , что действия, совершаемые российскими войсками, имеют признаки не только военных преступлений, но и полностью подпадают под Конвенцию о преступлении геноцида.
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