Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"Инженерные заграждения имеют целью остановить или усложнить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и невзрывные заграждения. Однако история войн имеет достаточно много примеров, когда на каждое оружие изготавливалось средство противодействия. Соответственно и у нас, благодаря международным партнерам, есть средства преодоления минно-взрывных заграждений", - отметил военный.

По словам бригадного генерала, в настоящее время ход восстановления так называемой линии Вагнера тщательно изучается и рассматриваются пути ее преодоления.

"Могу вам уверенно сказать: подойдем - преодолеем", - добавил генерал Громов.

21 октября CNN сообщил, что в сети опубликовали спутниковые снимки от Maxar Technologies, как наемники российского ЧВК Вагнера возвели противотанковые укрепления возле города Горное Луганской области.

Накануне стало известно, что россияне роют окопы на севере Крыма.

Эксперты отмечают, что "линией Вагнера" противник хочет удержать территории, оккупированные им до 24 февраля.

В то же время, на Запорожье к построению военных укреплений кафиры пытаются привлечь мирных жителей.

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