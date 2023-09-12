"Появляется еще одна важная точка, где ВСУ будут создавать проблемы для врага": Згурец об уходе россиян из Опытного
Сергей Згурец прокомментировал отход российских военных от Опытного в Донецкой области и отметил, что сейчас появляется еще одна важная точка, где ВСУ будут создавать проблемы для врага
Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы говорим о том, что благодаря штурмовым действиям удалось выбить противника из Опытного, но враг там сейчас проводит контратаки, потому что этот участок долгое время удерживался им", - отметил Згурец.
Аналитик добавил, что сейчас можно проследить, что динамика в этом участке меняется и украинские военные нашли возможности, время и слабые места противника, чтобы продвинуться в зоне Опытного.
"Я не могу спрогнозировать, будет ли расширяться этот участок, потому что там есть значительные силы врага, но в любом случае мы понимаем, что появляется еще одна важная точка, где ВСУ могут создавать серьезные проблемы для противника", - сказал он. .
Освобождение Опытного: что известно
10 сентября глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил, что ВСУ заняли часть Опытного, что возле Донецка, сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте.
По его словам, украинские военные вели два дня назад мощные активности к северу от города, и в это время, пока россияне были сконцентрированы там, ВСУ провели молниеносную операцию и заняли часть Опросного, смогли там закрепиться.
Впоследствии 11 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение части поселка Опытного.
"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", - сказала Маляр.
По словам замминистра, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области. Да, украинские защитники сейчас закрепляются в тех районах, где они имели успех.
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