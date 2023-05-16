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OPINION

Появление в сети видео с работой ПВО играет на руку врагу

16 мая, 2023 вторник
18:07
Мнение Юрий Бутусов

Почти мгновенно в сети появляются видеозаписи даже не телефонов, а из стационарных камер наблюдения, которые мгновенно дают качественную картинку результатов поражения боеприпасов, например, в Хмельницком

Враг получает точную разведывательную информацию об организации и тактике работы воздушной обороны благодаря стационарным видеокамерам в крупных городах Украины. Контроль за работой стационарных видеокамер отсутствует.

Наиболее неприятно удивляет в недавних обстрелах Хмельницкого и Киева то, что почти мгновенно в сети появляются видеозаписи даже не телефонов, а из стационарных камер наблюдения, которые мгновенно дают качественную картинку результатов поражения боеприпасов, например, в Хмельницком. Интересно, что камеры наведены не на какой-то объект — вход в квартиру, например, а в целом на город, чтобы фиксировать все происходящее.

В Киеве этой ночью появилось сразу несколько видео работы нашей противовоздушной обороны, которые дают важную тактическую информацию о характере действий ПВО. Благодаря видео, становится понятным порядок применения,  количество и тип привлеченных средств ПВО, приблизительные районы запуска. Да, фиксация количества пусков ракет с одной точки очень много говорит о характеристиках зенитно-ракетных систем. У российских спутников нет возможности постоянно сканировать районы ударов, и поэтому быстрая выдача данных с видеокамер — это лучшее средство получения разведданных.

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Фиксация количества пусков ракет с одной точки очень многое говорит о характеристиках зенитно-ракетных систем. У российских спутников нет возможности постоянно сканировать районы ударов, и поэтому быстрая выдача данных с видеокамер — это лучшее средство получения разведданных

Главная опасность, что видео очень быстро попадает в сеть, такая скорость представляет угрозу. Нет сомнений, что возможности размещать видеокамеры с выводом в интернет уже сейчас используются российской разведкой.

Огромная проблема государственной безопасности — у наших спецслужб и правоохранительных органов до сих пор нет контроля за установкой видеокамер и трансляцией онлайн в интернет видео с этих камер.

Огромная проблема государственной безопасности — у наших спецслужб и правоохранительных органов до сих пор нет контроля за установкой видеокамер и трансляцией онлайн в интернет видео с этих камер

В начале войны наличие разветвленной сети частных камер имело для нашей обороны неоценимое значение, это было для нас выгодно, но сейчас нужны системные решения по регистрации всех видеокамер и централизованному контролю их работы. Если человек ставит камеру в свой двор или возле своего дома — это нормально и нужно приветствовать, это собственная безопасность, но если камера сканирует город, это должно быть под контролем, поскольку это касается безопасности других людей. Работа видеокамер, которые осматривают города, во время войны должна быть контролирована и санкционирована, и это должно быть как можно скорее урегулировано на уровне государства.

Ситуация нуждается в быстрых, продуманных и взвешенных решениях Верховного Главнокомандующего, министра обороны, Верховной Рады.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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