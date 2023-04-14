Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Почему россияне перешли к использованию управляемых авиабомб? Они дешевле ракет. Когда мы говорим о боекомплекте, то он специально создан так, чтобы быть дешевым и массовым. То, что началось массовое использование говорит о наладке серийного производства. Этот комплект натягивается на обычную авиационную бомбу калибром 500 кг, то есть таких бомб у них огромное количество", – заявил он.

Катков добавил, что глядя на осколки, там нет ничего высокотехнологичного – скорее всего, там обычная спутниковая навигация и средства управления полетом этого боеприпаса.

"Радиус сброса - 70 км. Это позволяет вражеским самолетам не заходить в радиус действия украинских ЗРК и делать сброс не только "на нуле", а на глубину до 20 км. ЗРК "Бук" имеет дальность до 30 км. С-300 в таких обстоятельствах будет в зоне поражения артиллерии. Эти УАБы имеют относительную точность (десятки метров), но это 500-килограммовая фугасная авиабомба.Ситуацию гипотетически могут изменить Patriot - там дальность уничтожения на 150-160 км. Но эти батареи станут в прифронтовой зоне целью номер один. Туда полетит все", - подчеркнул эксперт.

Катков ответил на вопрос, как можно бороться с этими авиабомбами.

"Это называется истребитель 4+ поколения - F-16 или любой другой. Только они позволят отогнать вражескую авиацию от рубежей сбросов. Сейчас ситуация такова, что они могут делать все безнаказанно. Надо истребители с дальнобойными ракетами "воздух-воздух". угроза появления нескольких F-16 с этими ракетами, отгонит россиян от рубежей сброса планирующих бомб", - подытожил он.