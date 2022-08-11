Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Надо благодарить ракетные силы ВСУ. За один раз был уничтожен авиаполк РФ, который угрожал Югу Украины. Остается только думать, как они это сделали. Россияне должны почувствовать глубину своего поражения и бояться своего существования на территории Крымского полуострова. Появление HIMARS дальностью стрельбы 84 км привело россиян в бешенство. Они решили достать эти системы своими крылатыми ракетами дальностью стрельбы 5 500 км. Представляете, какое у них настроение, когда они поняли, что по ним ударили на расстоянии 300 км", - подчеркнул Киричевский.

Воздушные силы ВСУ заявили, что 9 августа в результате удара по аэродрому в Крыму уничтожены девять самолетов армии РФ

В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрете курения в неустановленных местах".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал: "Все только начинается".

США поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.