Об этом сообщает ISW.

"Трево в российском националистическом информационном пространстве продолжает расти, поскольку темпы российских операций замедляются перед лицом успешных ударов украинских ракетно-ракетных систем высокой мобильности (HIMARS) по ключевым российским материально-техническим и командно-управленческим узлам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пророссийские информационные источники называют появление в ВСУ установок HIMARS "поворотным моментом в войне". В провластных telegram-каналах появляются сообщения, что недавние украинские удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное и потенциально необратимое влияние на развитие будущих российских наступлений.

Аналитики считают, что российские войска вынуждены применять на поле боя разные тактики укрытия от HIMARS, включая меры маскировки и постоянного изменения местоположения группировок техники.

Однако такая тактика не позволяет армии РФ проводить массированные артиллерийские обстрелы, широко применявшиеся в ходе войны, о чем свидетельствуют данные NASA Fire Information for Resource Management.

В свою очередь россияне надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища.

Эксперты подчеркивают, что, вероятно, российские войска планируют продвигаться к северу от Бахмута по пересеченной местности. А предыдущие попытки оккупантов продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

Другие ключевые месседжи от ISW:

Украинские власти все чаще признают проведение украинских контрнаступательных операций в Херсонской области.

Кремль сталкивается с растущим (хотя все еще очень ограниченным) внутренним несогласием со стороны этнических меньшинств, непропорционально несущих бремя российской войны в Украине.

24 июля русские войска осуществили ограниченные наземные наступления к северо-западу от Славянска, к востоку от Северского и к югу от Бахмута.

За прошедшую неделю украинские удары повредили все три контролируемых Россией моста, ведущих в Херсон.

Российские войска совершили ограниченные наземные штурмы в Херсонской области.

Кремль продолжил создание региональных добровольческих батальонов и использует частные военные компании для набора военнослужащих для боевой силы.

Также российские оккупационные власти продолжали создавать условия для проведения референдумов об аннексии на оккупированных территориях и привлекают российских граждан для восстановления.

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