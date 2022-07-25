Появление HIMARS на вооружении ВСУ в России называют поворотным моментом в войне, - ISW
В российском инфопространстве растет тревога по поводу провала в войне в Украине из-за успешных ударов ВСУ с HIMARS по главным узлам тылового обеспечения и управления армии РФ
Об этом сообщает ISW.
"Трево в российском националистическом информационном пространстве продолжает расти, поскольку темпы российских операций замедляются перед лицом успешных ударов украинских ракетно-ракетных систем высокой мобильности (HIMARS) по ключевым российским материально-техническим и командно-управленческим узлам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пророссийские информационные источники называют появление в ВСУ установок HIMARS "поворотным моментом в войне". В провластных telegram-каналах появляются сообщения, что недавние украинские удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное и потенциально необратимое влияние на развитие будущих российских наступлений.
Аналитики считают, что российские войска вынуждены применять на поле боя разные тактики укрытия от HIMARS, включая меры маскировки и постоянного изменения местоположения группировок техники.
Однако такая тактика не позволяет армии РФ проводить массированные артиллерийские обстрелы, широко применявшиеся в ходе войны, о чем свидетельствуют данные NASA Fire Information for Resource Management.
В свою очередь россияне надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища.
Эксперты подчеркивают, что, вероятно, российские войска планируют продвигаться к северу от Бахмута по пересеченной местности. А предыдущие попытки оккупантов продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.
Другие ключевые месседжи от ISW:
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Украинские власти все чаще признают проведение украинских контрнаступательных операций в Херсонской области.
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Кремль сталкивается с растущим (хотя все еще очень ограниченным) внутренним несогласием со стороны этнических меньшинств, непропорционально несущих бремя российской войны в Украине.
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24 июля русские войска осуществили ограниченные наземные наступления к северо-западу от Славянска, к востоку от Северского и к югу от Бахмута.
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За прошедшую неделю украинские удары повредили все три контролируемых Россией моста, ведущих в Херсон.
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Российские войска совершили ограниченные наземные штурмы в Херсонской области.
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Кремль продолжил создание региональных добровольческих батальонов и использует частные военные компании для набора военнослужащих для боевой силы.
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Также российские оккупационные власти продолжали создавать условия для проведения референдумов об аннексии на оккупированных территориях и привлекают российских граждан для восстановления.
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