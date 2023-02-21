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Появление альтернативных украинскому мирных планов противоречит интересам Украины, - аналитик Бурковский

21 февраля, 2023 вторник
16:12
война с Россией

Появление большего количества мирных планов - против интересов Украины, потому что это позволяет России апеллировать к этим альтернативам и избегать международной изоляции

Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Петр Бурковский.

"Мирный план на международном уровне должен быть только один. Россия заинтересована, чтобы был китайский мирный план, венгерский, мирный план, который продвигает Ватикан с президентом Колумбии и Аргентины. Когда ты сидишь за столом и у тебя несколько мирных планов, есть меню и выбор – можно из разных планов собирать пункты и продвигать свои интересы", - отметил он.

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Бурковский подчеркнул, что когда на столе лежит один мирный план, украинский - тогда Россия либо вынуждена его принимать, либо вынуждена отталкиваться и подвергаться большей международной изоляции.

"Появление большего количества мирных планов против наших интересов, потому что это позволяет России апеллировать к этим альтернативам и избегать международной изоляции", - подытожил аналитик.

Мир
Украина
Россия
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