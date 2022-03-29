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Главная война с Россией Появление Абрамовича на переговорах означает, что россия не готова терять комфорт для своей элиты, – Омелян
Эксклюзив

Появление Абрамовича на переговорах означает, что россия не готова терять комфорт для своей элиты, – Омелян

29 мартa, 2022 вторник
16:15
война с Россией

Экс-министр инфраструктуры, дипломат Владимир Омелян подчеркнул, что выход из этой войны должен быть именно за счет россии

"Так называемым российским элитам некомфортно находиться в каком-нибудь подмосковном санатории – именно поэтому они пытаются найти какой-то выход из этого положения. Я надеюсь, что этот выход будет не за счет Украины, а именно за счет россии. Они должны заплатить за все преступления на нашей территории и должны платить еще долго", – сказал он в эфире Espreso TV.

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Дипломат подчеркнул: "У русского народа должна сформироваться историческая память, что нападать нельзя, потому что это очень дорого стоит, как в человеческих жизнях, так и в материальных репарациях".

  • Напомним, сегодня, 29 марта, состоялись переговоры Украины и России. На переговорах в Стамбуле украинская делегация предложила новую систему гарантий безопасности для Украины с участием стран-членов Совбеза ООН и других государств

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