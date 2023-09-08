Появился украинский трейлер байопика о гонщике Энцо Ферарри

Его опубликовали на Youtube-канале "Kinomania Film Distribution".

Премьера фильма прошла на кинофестивале в Венеции. Лента режиссера Майкла Манна рассказывает об основателе Ferrari и гонщике Энцо Феррари. Роль Энцо Феррари исполняет актер Адам Драйвер, а его жену играет Пенелопа Крус. События фильма разворачиваются летом 1957 года.

"Бывший автогонщик Энцо Феррари переживает кризис. Банкротство преследует компанию, которую они с женой Лаурой положили начало лет тому назад. Их брак получает одно испытание за другим: сначала - потерю единственного сына и законного наследника, после - признание и принятие сына, рожденного Энцо вне брака. Чтобы спасти семейный бизнес, Феррари решает рискнуть и поставить все на Милле Милья - культовую гонку длиной 1000 миль Италией", - говорится в описании фильма.

Выход фильма в украинский прокат запланирован на 28 декабря 2023 года.