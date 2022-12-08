Об этом информировало Государственное агентство Украины по кино.

Опубликован тизер-трейлер военной драмы Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21", Госкино сообщает, что лента появится на экранах кинотеатров 22 февраля 2023 года.

Лента изображает события, произошедшие в Луганской области в 2014 году: украинские пограничники сопротивлялись российским спецслужбам и сепаратистам, которые стремились склонить воинов к измене Родине.

"Этот фильм важен для нас. Мы посвящаем это кино погибшему Паше Ли, который играет в нашем фильме капитана Осириса и для которого эта роль стала последней. Посвящаем всем воинам, которые боролись за свободу и независимость Украины последние 8 лет. Всем защитникам и защитницам нашей страны, изменившим свою жизнь ради нашего мирного будущего", - отметил режиссер и генеральный продюсер фильма Ахтем Сеитаблаев.

Над фильмом работали три сценариста: актеры Ярослав Яриш и Сергей Касторных, а также Анатолий Коцюрба – действующий полковник Государственной пограничной службы.

"Съемки начали в сентябре 2021 года. Лента снималась в Киеве и в воинской части города Васильков Киевской области (Объединенный учебный центр Воздушных сил). Сейчас фильм находится на этапе постпродакшена", - сообщила пресс-служба Госкино.

Напомним, фильмы "Памфир", "Клондайк", "Видение бабочки" и "Отблеск" стали лидерами по количеству номинаций национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Также украинская лента "Клондайк" Марины Эр Горбач получила награду "За совершенство в киноискусстве" от киноассоциации Tallgrass, а команда готовится к оскаровскому промотуру.

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