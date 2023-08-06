Появился полный перечень стран, участвовавших в саммите по Формуле мира в Саудовской Аравии

Об этом сообщает Офис президента.

Так, на сайте появился список стран-участниц саммита в Саудовской Аравии:

из Европы – ЕС как союз, Болгария, Британия, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция;

из Южной Америки - ООН как организация, Аргентина, Бразилия, Чили;

из Северной Америки – Канада, США;

с Ближнего Востока и Азии – Саудовская Аравия, Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Катар, Кувейт, Союз Коморских Островов, Китай, Южная Корея, Турция, Япония;

из Африки – Египет, Южноафриканская республика.

Украинскую делегацию возглавлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир. У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение", - сказал глава Офиса президента.

Ермак добавил, что на саммите были выражены разные взгляды, однако все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

На сайте ОП отмечают, что встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной.

"Каждое государство-участник консультаций имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы. Стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях для установления справедливого и всеобъемлющего мира", - говорится в сообщении.