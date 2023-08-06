Появился полный перечень стран, участвовавших в саммите по Формуле мира в Саудовской Аравии
В саммите по обсуждению Формулы мира в Джидде, Саудовская Аравия, приняли участие более 40 стран. Большинство из них определились, как работать ради мира
Об этом сообщает Офис президента.
Так, на сайте появился список стран-участниц саммита в Саудовской Аравии:
- из Европы – ЕС как союз, Болгария, Британия, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция;
- из Южной Америки - ООН как организация, Аргентина, Бразилия, Чили;
- из Северной Америки – Канада, США;
- с Ближнего Востока и Азии – Саудовская Аравия, Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Катар, Кувейт, Союз Коморских Островов, Китай, Южная Корея, Турция, Япония;
- из Африки – Египет, Южноафриканская республика.
Украинскую делегацию возглавлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир. У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение", - сказал глава Офиса президента.
Ермак добавил, что на саммите были выражены разные взгляды, однако все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.
На сайте ОП отмечают, что встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной.
"Каждое государство-участник консультаций имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы. Стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях для установления справедливого и всеобъемлющего мира", - говорится в сообщении.
- В субботу, 5 августа, в Джидде в Саудовской Аравии начались двухдневные переговоры по обсуждению украинской Формулы мира.
- 6 августа стало известно, что по итогам первого дня переговоров по обсуждению украинской Формулы мира, которые проходят в Саудовской Аравии, договорились, что основой предстоящего мирного соглашения станет нерушимость границ Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное