Появился официальный трейлер фильма "Аватар: Путь воды"
Компания 20th Century Studios выпустила первый трейлер фильма "Аватар: Путь воды", который станет продолжением культовой ленты Джеймса Кэмерона
Ролик опубликовали в официальном аккаунте студии в Instagram.
16 декабря 2022 года на большие экраны выйдет вторая часть научно-фантастического фильма "Аватар", который станет продолжением оригинальной истории. События фильма "Аватар: Путь воды" будут разворачиваться через 10 лет после действий первого фильма.
"Более десяти лет после событий первого фильма "Аватар: Путь воды" начинается рассказ о семье Салли (Джейка, Нейтири и их детях), о преследующих их проблемах, о том, на что они идут, чтобы защитить друг друга, битвы, в которых они борются, чтобы остаться живыми, и переживаемые ими трагедии", - отмечается в описании к видео.
Режиссером фильма остался Джеймс Кэмерон, главные роли исполнили актеры, снявшиеся в оригинальной ленте: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер. К актерскому составу присоединились Кейт Уинслет и Стивен Лэнг.
Новый фильм поразит графику: к фантастическим пейзажам Пандоры присоединятся съемки под водой. Сиквел будет продолжаться 3 часа 10 минут.
"Аватар" остается мировым рекордсменом по кассовым сборам, принеся создателям в общей сложности $2,92 млрд.
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