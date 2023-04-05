Появился новый тизер-трейлер фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом

Тизеропубликован на канале Warner Bros. Pictures в YouTube.

"Жить в Стране Барби – это быть совершенным существом в совершенном месте. Если только у вас нет полноценного экзистенциального кризиса. Или вы не Кен", – говорится в описании к тизеру.

Фильм срежиссирован Гретой Гервиг ("Маленькие женщины", "Леди Берд"), в "Барби" сыграли номинанты на "Оскар" Марго Робби ("Секс-бомба", "Я, Тоня") и Райаном Гослингом ("Ла-Ла Ленд" ", "Половина Нельсона") в главных ролях Барби и Кена.

Дистрибьюцией фильма во всем мире будет заниматься компания Warner Bros. Pictures, а в международный прокат фильм выйдет 19 июля 2023 года, премьера в Украине запланирована уже на следующий день.

По сюжету Барби и Кен стремятся покинуть кукольный мир, чтобы оказаться в "реальной жизни".