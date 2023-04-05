Появился новый тизер-трейлер фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом
Warner Bros. Pictures опубликовала второй тизер-трейлер фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Премьера в Украине запланирована на 20 июля
Тизеропубликован на канале Warner Bros. Pictures в YouTube.
"Жить в Стране Барби – это быть совершенным существом в совершенном месте. Если только у вас нет полноценного экзистенциального кризиса. Или вы не Кен", – говорится в описании к тизеру.
Фильм срежиссирован Гретой Гервиг ("Маленькие женщины", "Леди Берд"), в "Барби" сыграли номинанты на "Оскар" Марго Робби ("Секс-бомба", "Я, Тоня") и Райаном Гослингом ("Ла-Ла Ленд" ", "Половина Нельсона") в главных ролях Барби и Кена.
Дистрибьюцией фильма во всем мире будет заниматься компания Warner Bros. Pictures, а в международный прокат фильм выйдет 19 июля 2023 года, премьера в Украине запланирована уже на следующий день.
По сюжету Барби и Кен стремятся покинуть кукольный мир, чтобы оказаться в "реальной жизни".
- Sony Pictures выпустила второй трейлер к продолжению анимационного фильма "Человек-паук: Вокруг вселенной" . Премьера ленты – уже 2 июня этого года
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 39.95Продажа 40.86
- Актуальное
- Важное