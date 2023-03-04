Появился демонстрационный вариант задач на НМТ-2023 по математике
Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационный вариант задач по математике на будущем НМТ
Об этом говорится на сайте УЦОКО.
Опубликован демонстрационный вариант мультитеста по математике, который обязательно будут сдавать все будущие абитуриенты.
"Онлайновый НМТ по математике доступен на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования по этой ссылке . Заметьте, что интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту" , - отметили в пресс-службе и добавили, что во время реального тестирования будет возможность воспользоваться справочными материалами.
- 22 ноября 2022 года в Минобразования заявили, что ВНО-2023 провести невозможно и объявили об альтернативном варианте поступления в вузы.
- 20 января министр образования и науки Сергей Шкарлет сказал, что вместо ВНО украинские абитуриенты в этом году будут сдавать мультипредметный тест, в котором не будет истории, однако математика – обязательна.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное