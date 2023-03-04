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Появился демонстрационный вариант задач на НМТ-2023 по математике

4 мартa, 2023 суббота
13:30
Общество

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационный вариант задач по математике на будущем НМТ

Об этом говорится на сайте УЦОКО.

Опубликован демонстрационный вариант мультитеста по математике, который обязательно будут сдавать все будущие абитуриенты.

"Онлайновый НМТ по математике доступен на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования по этой ссылке . Заметьте, что интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту" , - отметили в пресс-службе и добавили, что во время реального тестирования будет возможность воспользоваться справочными материалами.

  • 22 ноября 2022 года в Минобразования заявили, что ВНО-2023 провести невозможно и объявили об альтернативном варианте поступления в вузы.
  • 20 января министр образования и науки Сергей Шкарлет сказал, что вместо ВНО украинские абитуриенты в этом году будут сдавать мультипредметный тест, в котором не будет истории, однако математика – обязательна.
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