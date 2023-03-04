Появился демонстрационный вариант задач на НМТ-2023 по математике

Об этом говорится на сайте УЦОКО.

Опубликован демонстрационный вариант мультитеста по математике, который обязательно будут сдавать все будущие абитуриенты.

"Онлайновый НМТ по математике доступен на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования по этой ссылке . Заметьте, что интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту" , - отметили в пресс-службе и добавили, что во время реального тестирования будет возможность воспользоваться справочными материалами.