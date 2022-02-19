Появилось видео обстрела пожарной части и КПП в Счастье

Видеозапись опубликована на сайте ведомства, информирует Еспресо.TV.



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"В результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32", - говорится в сопроводительном тексте.





Вчера, 18 февраля, российско-оккупационные войска также вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.

Во время обстрела личный состав находился в рукавной башне. Жертв и пострадавших нет.Напомним, 19 февраля 2022 года примерно в 11:35 поступила информация, что в Счастинском районе Луганской области, а именно в мсcns Счастья произошел обстрел.Россияне и наемники также вели огонь из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".