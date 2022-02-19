Появилось видео обстрела пожарной части и КПП в Счастье
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала совершенный сегодня, 19 февраля 2022 года, обстрел пожарной части в подконтрольном украинским властям городе Счастье Луганской области
Видеозапись опубликована на сайте ведомства, информирует Еспресо.TV.
Хотите знать, что будет с Европой? Смотрите на Украину - Тимоти Снайдер
"В результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32", - говорится в сопроводительном тексте.
Во время обстрела личный состав находился в рукавной башне. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, 19 февраля 2022 года примерно в 11:35 поступила информация, что в Счастинском районе Луганской области, а именно в мсcns Счастья произошел обстрел.
Россияне и наемники также вели огонь из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".
- Вчера, 18 февраля, российско-оккупационные войска также вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.23
Покупка 28.23Продажа 28.61
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.57
- Актуальное
- Важное