Появилось понимание, что войну можно переносить в РФ и апокалипсиса не произойдет, - военный эксперт Черник
Есть несколько стратегических выводов по этим событиям в Белгородской области. Один из них – рейд российских добровольцев – это персональный удар по президенту РФ
Об этом в эфире Эспрессо сказал военный эксперт Петр Черник.
"У меня есть несколько стратегических выводов относительно этих событий (в Белгородской области, – ред.). Вывод первый – это персональный и очень серьезный имиджевый удар по Путину. Он является гарантом неприкосновенности территории РФ. Это уже под сомнением. Второй – наконец-то есть понимание, что войну можно переносить на территорию РФ и никакого апокалипсиса не будет.Третий вывод вяжется с первым – региональные элиты очень серьезно задумаются.Они дали часть своих властных полномочий фюреру, а способен ли он гарантировать им неприкосновенность, безопасность, жизнь. Также может идти речь и о московских элитах", - считает он.
По мнению Черника, существуют завышенные ожидания от этой операции – завтра там партизанская война не закипит.
"Она нуждается в одном фундаментальном аспекте - поддержке местного населения. В общей философии - невероятно хорошо, что это все там началось. Самое главное заключение - мы приобрели настоящую доктринальную наступательно-оборонительную систему. Мы стали субъектом как милитарная сила. Такая сила способна нести любой-какую ответственность за рейды за пределами территории. Это уникальное явление в нашей истории", - подытожил эксперт.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
- 24 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус провели совместную пресс-конференцию в одном из приграничных районов Украины
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