Об этом в эфире Эспрессо сказал военный эксперт Петр Черник.

"У меня есть несколько стратегических выводов относительно этих событий (в Белгородской области, – ред.). Вывод первый – это персональный и очень серьезный имиджевый удар по Путину. Он является гарантом неприкосновенности территории РФ. Это уже под сомнением. Второй – наконец-то есть понимание, что войну можно переносить на территорию РФ и никакого апокалипсиса не будет.Третий вывод вяжется с первым – региональные элиты очень серьезно задумаются.Они дали часть своих властных полномочий фюреру, а способен ли он гарантировать им неприкосновенность, безопасность, жизнь. Также может идти речь и о московских элитах", - считает он.

По мнению Черника, существуют завышенные ожидания от этой операции – завтра там партизанская война не закипит.

"Она нуждается в одном фундаментальном аспекте - поддержке местного населения. В общей философии - невероятно хорошо, что это все там началось. Самое главное заключение - мы приобрели настоящую доктринальную наступательно-оборонительную систему. Мы стали субъектом как милитарная сила. Такая сила способна нести любой-какую ответственность за рейды за пределами территории. Это уникальное явление в нашей истории", - подытожил эксперт.