Об этом Григорий Бакланов рассказал в интервью "24 каналу".

Актер, сыгравший в популярном украинском сериале Лаврина, до 24 февраля разговаривал по-русски. После начала полномасштабной войны России против Украины Григорий Бакланов вместе с супругой Анастасией Цимбалару перешли на украинский язык не только в публичном пространстве, но и в быту.

Супруги родом из Одесской области и с детства общались на русском языке. После 24 февраля они отказались от языка оккупанта, а сейчас по-украински с ними общаются даже русскоязычные родственники.

"После 24 февраля появилось отвращение к русскому языку и всему российскому. И пришло осознание, что мы несем ответственность за наше культурное пространство, за будущее поколение. Это была совершенно естественная реакция", – рассказал актер.

По словам Анастасии Цимбалару, ей сейчас даже противно слушать собственные интервью, которые она давала на русском языке.

"Недавно наткнулась на интервью, которое мы давали год назад. Там оба говорили по-русски. Это противно. Не знаю, как мы делали это. Сейчас смотрю и думаю: "Кто эти люди? Это вообще не мы". Очень рада, что мы избавились от этого, потому что сейчас стыдно", – заявила актриса.

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