Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Захлебнулся наступательный порыв российской армии на Бахмутском направлении. Инициатива постепенно переходит к ВСУ. Мы понемногу начинаем продвигаться вперед не только на Бахмутском направлении, но и на других направлениях. Надеюсь, что россияне не успеют перегруппироваться и летняя кампания приведет к тем же результатам, как в прошлом году на Херсонщине и Харьковщине", - подчеркнул Прозапас.

По словам капитана ВСУ, на поле боя появились тенденции по перехвату инициативы Вооруженными Силами Украины.

"Призываю всех наблюдать за официальными сообщения от Генштаба Украины и сохранять тишину по поводу контрнаступления", - подчеркнул Прозапас.

3 июня президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению, но добавил, что это может занять некоторое время и будет иметь большую цену.

Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр выпустила видео, посвященное дальнейшим планам ВСУ, где на экране появляются два следующих предложения: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет". Имея в виду, что заявлений о начале контрнаступления не будет.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечает, что в последнее время боевые действия в Украине усилились. Силы обороны Украины хорошо подготовлены к контрнаступлению.





