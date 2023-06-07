Появились тенденции перехвата инициативы на поле боя со стороны ВСУ, - капитан ВСУ Прозапас
Капитан ВСУ Валерий Прозапас отметил, что на линии фронта ВСУ постепенно перехватывают инициативу
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Захлебнулся наступательный порыв российской армии на Бахмутском направлении. Инициатива постепенно переходит к ВСУ. Мы понемногу начинаем продвигаться вперед не только на Бахмутском направлении, но и на других направлениях. Надеюсь, что россияне не успеют перегруппироваться и летняя кампания приведет к тем же результатам, как в прошлом году на Херсонщине и Харьковщине", - подчеркнул Прозапас.
По словам капитана ВСУ, на поле боя появились тенденции по перехвату инициативы Вооруженными Силами Украины.
"Призываю всех наблюдать за официальными сообщения от Генштаба Украины и сохранять тишину по поводу контрнаступления", - подчеркнул Прозапас.
- 3 июня президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению, но добавил, что это может занять некоторое время и будет иметь большую цену.
- Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр выпустила видео, посвященное дальнейшим планам ВСУ, где на экране появляются два следующих предложения: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет". Имея в виду, что заявлений о начале контрнаступления не будет.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечает, что в последнее время боевые действия в Украине усилились. Силы обороны Украины хорошо подготовлены к контрнаступлению.
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