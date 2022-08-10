Об этом сообщает Радио Свобода.

На снимках видны поврежденная российская авиация, в частности, истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М.

В общей сложности, судя по спутниковому снимку, были поражены по меньшей мере 9 самолетов, а также помещения, похожие на склады.

Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. Местные сообщали о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в Новофедоровку из Евпатории. Очевидцы слышали серию взрывов, подобных детонации боеприпасов.

В Институте исследования войны заявили, что в кремле не обвиняют Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, ведь это свидетельствовало бы о неэффективности российских систем ПВО.

Источник в украинском правительстве подтвердил, что за атакой на российский аэродром в Новофедоровке, в оккупированном Крыму, стоит Украина.

В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".

В вечернем обращении 9 августа Владимир Зеленский заявил, что российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом.

The Wall Street Journal 9 августа написала, что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал : "Все только начинается".

The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило, что для атаки в Крым могли использовать оружие украинского производства.

США поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.