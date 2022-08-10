Появились спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов в Крыму
Спутниковые снимки сервиса Planet Labs за 10 августа зафиксировали результаты взрывов на военном полигоне "Саки" в Крыму
Об этом сообщает Радио Свобода.
На снимках видны поврежденная российская авиация, в частности, истребители типа Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М.
В общей сложности, судя по спутниковому снимку, были поражены по меньшей мере 9 самолетов, а также помещения, похожие на склады.
- Напомним, 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. Местные сообщали о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут в Новофедоровку из Евпатории. Очевидцы слышали серию взрывов, подобных детонации боеприпасов.
- В Институте исследования войны заявили, что в кремле не обвиняют Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, ведь это свидетельствовало бы о неэффективности российских систем ПВО.
- Источник в украинском правительстве подтвердил, что за атакой на российский аэродром в Новофедоровке, в оккупированном Крыму, стоит Украина.
- В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".
- В вечернем обращении 9 августа Владимир Зеленский заявил, что российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом.
- The Wall Street Journal 9 августа написала, что взрывы в Крыму приближают войну к дому россиян.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя обстрел авиабазы в Крыму, написал : "Все только начинается".
- The New York Times со ссылкой на собственные источники предположило, что для атаки в Крым могли использовать оружие украинского производства.
- США поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.
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