Появились спутниковые снимки удара ВСУ по командному пункту россиян в Крыму
Planet Labs опубликовала спутниковые снимки, на которых видны последствия удара ВСУ по командному пункту россиян во временно оккупированном Крыму 20 сентября
Их публикуют " Схемы ".
Отмечается, что это первые спутниковые снимки после удара по командному пункту Черноморского флота РФ у поселка Верхнесадово вблизи временно оккупированного Севастополя.
"Схемы" сообщают, что на снимках видно, что в результате удара было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена. По данным издания, там размещен 744 Центр связи Командования ЧФ РФ.
Фото: Схемы
Фото: Схемы
- В среду, 20 сентября, ГУР подтвердило удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.
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