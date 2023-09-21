Появились спутниковые снимки удара ВСУ по командному пункту россиян в Крыму

Их публикуют " Схемы ".

Отмечается, что это первые спутниковые снимки после удара по командному пункту Черноморского флота РФ у поселка Верхнесадово вблизи временно оккупированного Севастополя.

"Схемы" сообщают, что на снимках видно, что в результате удара было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена. По данным издания, там размещен 744 Центр связи Командования ЧФ РФ.

Фото: Схемы

Фото: Схемы