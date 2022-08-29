Об этом сообщают "Схемы".

Журналисты-расследователи обнародовали спутниковые снимки Planet Labs.

По состоянию на 27 августа войскам РФ удалось построить 620 метров переправы – почти до середины моста.

Первые признаки строительства переправы были зафиксированы еще 19 августа.

Ранее о планах российских оккупантов 23 августа рассказали в британской разведке. Отмечалось, что понтонная переправа станет мишенью для ВСУ.

"Эта переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и Востоком. В течение нескольких недель российские силы возлагались на паромную переправу через водный путь. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромом", - добавляли британские разведчики.

3 августа ОК "Юг" сообщило, что ВСУ обстреляли Антоновский мост и подтвердили существенные повреждения Каховского.

Впоследствии российские оккупанты принялись разворачивать в Херсоне наплавную переправу через Днепр, чтобы заменить поврежденный ВСУ Антоновский мост. Как заметил полковник СБУ Роман Костенко, противник ищет возможности в Херсонской области построить переправы, где они будут менее заметны.

Утром 26 августа в эфире Еспресо Сергей Хлань рассказал, что возле Антоновского моста продолжаются "традиционные взрывы", а оккупанты подтягивают инженерную технику и баржи к переправам. Они пытаются оперативно латать пробоины на мостах, но украинские войска держат все эти объекты под постоянным контролем. А после обеда 26 августа в районе Антоновского моста снова раздались взрывы, над мостом поднялся дым.

Впоследствии в сеть выложили фотографию, снятую спутником Planet Labs 26 августа, вскоре после того, как появились сообщения о новых взрывах в районе Антоновского моста.

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