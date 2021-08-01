Появились подробности стрельбы "во имя России-матушки" на столичной Оболони

Об этом сообщает полиция Киева, передает Еспресо.TV .



Мужчина родился в 1998 году. Ранее не судим.







"В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли револьвер " Флобер ", из которого, вероятно, сделал выстрел правонарушитель", - отмечают правоохранители.



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По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.



Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении.



За содеянное ему грозит до семи лет тюремного заключения.



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