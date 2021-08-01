Появились подробности стрельбы "во имя России-матушки" на столичной Оболони
Парень с Донбасса, которого вчера, 31 августа 2021 года, задержали в Оболонском районе города Киева за размещенное в сети видео стрельбы из окна многоэтажки, использовал пистолет Флобера
Об этом сообщает полиция Киева, передает Еспресо.TV .
Мужчина родился в 1998 году. Ранее не судим.
"В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли револьвер " Флобер ", из которого, вероятно, сделал выстрел правонарушитель", - отмечают правоохранители.
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По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении.
За содеянное ему грозит до семи лет тюремного заключения.
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