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Главная Криминал Появились подробности стрельбы "во имя России-матушки" на столичной Оболони

Появились подробности стрельбы "во имя России-матушки" на столичной Оболони

1 августа, 2021 воскресенье
19:09
Криминал

Парень с Донбасса, которого вчера, 31 августа 2021 года, задержали в Оболонском районе города Киева за размещенное в сети видео стрельбы из окна многоэтажки, использовал пистолет Флобера

Об этом сообщает полиция Киева, передает Еспресо.TV .

Мужчина родился в 1998 году. Ранее не судим.



"В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли револьвер " Флобер ", из которого, вероятно, сделал выстрел правонарушитель", - отмечают правоохранители.

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По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении.

За содеянное ему грозит до семи лет тюремного заключения.

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