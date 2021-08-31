Появились подробности об украинцах, попавших под лавину на горе Казбек
31 августа лавина сошла на группу из двух поляков и трех украинцев на высоте 4700 м
Об этом рассказывает RMF24 .
Лавина сошла на высоте 4700 метров. Детали рассказали польские спасатели, которые являются членами проекта "Безопасный Казбек" и осуществляли спасательную операцию.
Координатор Марцин Бленски рассказал, что ширина лавины составила около 300 метров. В нее попали пять альпинистов - трое украинцев и двое поляков.
Больше всего пострадала одна украинка, у нее несколько переломов. Среди поляков серьезно травмированных нет. Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее российские СМИ писали, что у нее сломана нога.
Пока неизвестно, могли ли попасть в лавину другие альпинисты.Напомним, первыми об инциденте сообщили в МЧС Северной Осетии с российской стороны Казбека.
"Территория нейтральная. Пострадали трое граждан Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - заявили там.
В МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, поскольку лавина сошла со стороны Грузии.
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