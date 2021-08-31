Появились подробности об украинцах, попавших под лавину на горе Казбек

Об этом рассказывает RMF24 .



Лавина сошла на высоте 4700 метров. Детали рассказали польские спасатели, которые являются членами проекта "Безопасный Казбек" и осуществляли спасательную операцию.



Координатор Марцин Бленски рассказал, что ширина лавины составила около 300 метров. В нее попали пять альпинистов - трое украинцев и двое поляков.

Больше всего пострадала одна украинка, у нее несколько переломов. Среди поляков серьезно травмированных нет. Всех пострадавших госпитализировали.



Ранее российские СМИ писали, что у нее сломана нога.

Пока неизвестно, могли ли попасть в лавину другие альпинисты.

Напомним, первыми об инциденте сообщили в МЧС Северной Осетии с российской стороны Казбека.

"Территория нейтральная. Пострадали трое граждан Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - заявили там.

В МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, поскольку лавина сошла со стороны Грузии.