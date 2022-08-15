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Появились первые сообщения о прекращении подготовки кафиров к псевдореферендуму, - Управление стратегических коммуникаций ВСУ

15 августа, 2022 понедельник
13:39
Общество

Появляются первые сообщения о планах российских оккупантов прекратить подготовку к проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Донбасса, Херсона и Запорожья

Об этом информирует в телеграмме Управление стратегических коммуникаций ВСУ .

Вооруженные силы получили информацию об отмене подготовки к "референдумам" в Украине.

"Подготовка референдумов именно на 11 сентября, похоже, прекращена во всех регионах Новороссии, кроме, возможно, Луганска. Эта территория находится под российским контролем, но еще важнее, что там создан госаппарат, способный дать результат", - говорится в полученном сообщении.

В Донецкой области планируют "голосовать" после полного ее "освобождения" армией РФ.

В частности, на Херсонщине рашисты не смогут провести псевдореферендум "из-за отсутствия госструктур".

"А в Запорожье электоральному прорыву явно начала мешать ситуация вокруг АЭС. В общем, праздничного волеизъявления вместе с остальной Россией пока не ожидается. Если такой план раньше и был, то сейчас администрация президента, судя по всему, с повестки дня его сняла", - цитируют в сообщении.

"Тут как раз подходит фраза, с такой любимой всем москалям зэковской лирики "Что же ты фраер сдал назад, не по масти ль я тебя?", - комментируют в Страткоме.

  • Ранее сообщалось, что Кремль может изменить планы проведения псевдореферендума о присоединении "ДНР" к РФ из-за того, что не удалось полностью оккупировать Донецкую область.
  • 5 августа советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что ВСУ разрушают намерения оккупантов по псевдореферендуму в Донецкой области.
  • Владимир Зеленский заявил , что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.
  • Впоследствии для поддержки псевдореферендума и пропаганды для россиян во временно оккупированные города в Запорожье оккупанты привезли "активистов".
  • 8 августа руководитель оккупационных властей в Запорожской области подписал распоряжение о подготовке к референдуму по присоединению к РФ.

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Запорожье
Херсонщина
война с Россией
оккупированные территории
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