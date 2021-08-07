Появились первые подробности о контрабандистах с "кукурузника"
Есть сведения о месте принудительной посадки самолета контрабандистов Ан-2, обнаруженного пограничниками 7 августа 2021 года, и их место жительства
Об этом со ссылкой на Франковске портал Курс передает Еспресо.TV .
Самолет был приземленн на аэродром в селе Чергановка вблизи города Косов Ивано-Франковской области.
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"Как известно из источников в полиции, на борту самолета находились жители Коломыйщины", - отмечает издание.
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