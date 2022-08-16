Появились первые фото склада боеприпасов возле Джанкоя в Крыму, который взорвался 16 августа

Фото компании Planet Labs разместил в своем твиттере журналист "Схем" Кирилл Овсяный.

"Новые спутниковые снимки Planet Labs. Взрывы на складе боеприпасов российской армии у Джанкоя в оккупированном Крыму. 16 августа 2022 года", - говорится в подписи.

Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны России подтвердили взрывы на складе с боеприпасами.

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