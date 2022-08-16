Появились первые фото склада боеприпасов возле Джанкоя в Крыму, который взорвался 16 августа
Фото подтверждают, что детонация и пожар почти закончились и видны значительные разрушения
Фото компании Planet Labs разместил в своем твиттере журналист "Схем" Кирилл Овсяный.
"Новые спутниковые снимки Planet Labs. Взрывы на складе боеприпасов российской армии у Джанкоя в оккупированном Крыму. 16 августа 2022 года", - говорится в подписи.
- Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны России подтвердили взрывы на складе с боеприпасами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 39.91
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное