Появились фото радаров из Израиля, которые начали поступать в Украину

Об этом информирует Israel Defense .

Отмечается, что Украина получит партию из 16 таких радаров. Первые три из них уже прибыли. Радары будут использоваться для выявления и предупреждения российских ракетных атак. Информация о ракетной атаке может поступать либо через клаксон, либо на мобильный телефон.

Первые фото с радарами RADA в Украине опубликовал израильский волонтер Натан Флаер.

Издание отмечает, что передача радаров RADA требует одобрения минобороны Израиля. Также он напоминает, что страна не передает и не продает Украине военную технику. Израиль же создал в Украине полевой госпиталь, который сейчас обеспечивает ее системой предупреждения о ракетах.