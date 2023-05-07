Появились фото радаров из Израиля, которые начали поступать в Украину
В Украину начали поступать радары для системы предотвращения ракетного удара, которые производит израильская компания RADA Electronic Industries
Об этом информирует Israel Defense .
Отмечается, что Украина получит партию из 16 таких радаров. Первые три из них уже прибыли. Радары будут использоваться для выявления и предупреждения российских ракетных атак. Информация о ракетной атаке может поступать либо через клаксон, либо на мобильный телефон.
Первые фото с радарами RADA в Украине опубликовал израильский волонтер Натан Флаер.
Издание отмечает, что передача радаров RADA требует одобрения минобороны Израиля. Также он напоминает, что страна не передает и не продает Украине военную технику. Израиль же создал в Украине полевой госпиталь, который сейчас обеспечивает ее системой предупреждения о ракетах.
- На этой неделе в Киеве начала работу израильская система раннего предупреждения о ракетном ударе.
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