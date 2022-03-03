Появились фейки о капитуляции Украины. Сломаны сайты ОТО в областях

В частности, о том, что сломаны сайты ОТО Волыни, уже сообщила Волынская областная государственная администрация.

"Сайты территориальных общин Волыни сломаны! На официальных страницах территориальных общин Волынской области появились публикации о капитуляции Украины и подписании мирного договора с РФ от имени Президента Украины, – говорится в сообщении. – Накануне мы предупреждали о возможности распространения дезинформации. Просим всех НЕ реагировать и НЕ распространять недостоверную информацию среди знакомых, чатах и социальных сетях. Сообщайте об аналогичных сообщениях для их устранения.

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Как сообщили в комментарии "Эспрессо" в управлении СБУ во Львовской области, подобные фейки начали распространять по всей стране. Поэтому просят людей не верить в ложь врага.

В Госспецсвязи также распространили такое уведомление.

Напомним, украинские пограничники и военные вышли на линию государственной границы Сумской области.

Сегодня украинские военные сбили над Ирпенем российский истребитель СУ-30.

Позже стало известно, что еще один истребитель был сбит над Волновахой.

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