Появились детали выхода Ахметова из медиа-бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба SCM.

В частности, останавливается выпуск печатных средств массовой информации, принадлежавших МГУ.

Скорость принятия решения об аннулировании лицензий может занять от месяца до двух. В настоящее время МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом), - говорится в сообщении.

Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках группы прекращается.

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Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов медиагруппы прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше.

В 00:00 12 июля 2022 года МГУ прекратило обновление своих онлайн-медиа.

Доля журнала Vogue будет определена отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций.

Однако сообщают, что все активы МГУ остаются в ее собственности. Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе – "Украина", "Украина 24", "Сегодня". Будущую судьбу этих активов определят в ближайшие дни.

11 июля стало известно, что Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса.

Советник главы ОПУ Подоляк назвал выход Ахметова из медиабизнеса "достойным примером" и похвалил закон о деолигархизации.

Медиаэксперт Лигачева в эфире Еспресо заявила, что когда у олигарха нет нужды защищать бизнес, он теряет интерес к медиа.

Нардеп Рудык считает, что государство никогда не будет способно обеспечить плюрализм мнений в СМИ.

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