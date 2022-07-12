Появились детали выхода Ахметова из медиа-бизнеса
Холдинг Рината Ахметова System Capital Management начал процедуру аннулирования всех государственных лицензий на вещание и провайдера программной услуги, которые имела Медиа Группа Украина
Об этом сообщает пресс-служба SCM.
В частности, останавливается выпуск печатных средств массовой информации, принадлежавших МГУ.
Скорость принятия решения об аннулировании лицензий может занять от месяца до двух. В настоящее время МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом), - говорится в сообщении.
Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках группы прекращается.
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Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов медиагруппы прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше.
В 00:00 12 июля 2022 года МГУ прекратило обновление своих онлайн-медиа.
Доля журнала Vogue будет определена отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций.
Однако сообщают, что все активы МГУ остаются в ее собственности. Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе – "Украина", "Украина 24", "Сегодня". Будущую судьбу этих активов определят в ближайшие дни.
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