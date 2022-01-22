Появились биллборды, где Зеленского поздравляют с днем рождения. Подозревают нардепа Тищенко
На Закарпатье установлены придорожные рекламные щиты с символикой партии "Слуга народа" и приветствием действующего президента Владимира Зеленского с днем рождения
Только на одном из закарпатских автодорог украинский писатель Андрей Любка насчитал их 10 штук на 70 км. Литератор также приводит однообразное фото, передает Еспресо.TV .
На борде написано "С Днем Рождения, Президент!", нарисован логотип партии "Слуга народа".
"Вот что делают дурацкие деньги, которые пиляются на "Большом строительстве" - "слуги" уже просто разбрасываются ими без надобности и содержания."
Партия поздравляет своего лидера? Но ведь он не будет ехать по этой дороге на Закарпатье, то есть не увидит. Увидеть должны мы, избиратели? А смысл? Обращаются не к нам, а к президенту", - пишет по этому поводу на своей странице Андрей Любка.Политолог Тарас Березовец считает, что борды установлены по инициативе главы Закарпатской парторганизации "слуг", столичного бизнесмена, ресторатора и нардепа Николая Тищенко.
- День рождения Владимира Зеленского – 25 января.
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