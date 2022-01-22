Появились биллборды, где Зеленского поздравляют с днем рождения. Подозревают нардепа Тищенко

Только на одном из закарпатских автодорог украинский писатель Андрей Любка насчитал их 10 штук на 70 км. Литератор также приводит однообразное фото, передает Еспресо.TV .



На борде написано "С Днем Рождения, Президент!", нарисован логотип партии "Слуга народа".

"Вот что делают дурацкие деньги, которые пиляются на "Большом строительстве" - "слуги" уже просто разбрасываются ими без надобности и содержания."

Партия поздравляет своего лидера? Но ведь он не будет ехать по этой дороге на Закарпатье, то есть не увидит. Увидеть должны мы, избиратели? А смысл? Обращаются не к нам, а к президенту", - пишет по этому поводу на своей странице Андрей Любка.

День рождения Владимира Зеленского – 25 января.