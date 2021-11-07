Появилась первая реакция Шевченко на назначение тренером итальянского клуба

Об этом Шевченко написал в Twitter.

Свое назначение тренером клуба из Генуи украинец назвал отправной точкой в новом приключении.

"Это отправная точка в новом приключении, которое вернет "Дженоа" его великую историю", – пообещал Шевченко.

"Дженоа" подписала с Андреем Шевченко контракт до конца сезона 2023/24. В должности главного тренера украинец заменит Давида Баллардини, под руководством которого команда скатилась на 17 место в чемпионате Италии.

Итальянский клуб принадлежит американской компании 777 Partners. "Дженоа" является старейшим футбольным клубом Италии и была основана в 1893 году в Генуе. Команда девять раз выигрывала чемпионат Италии, это было еще до Второй мировой войны.

45-летний Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 по август 2021 года и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.