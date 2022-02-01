"Пояс безопасности и процветание": Кулеба назвал основные задания и преимущества альянса Украина - Польша - Великобритания

Об этом говорится в сообщении главы МИД в Facebook.



По его словам, новый формат объединит три государства, которые разделяют общие принципы, стремятся укреплять безопасность и развивать торговлю, а также готовы к конкретным действиям.



"Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европы и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемого", - подчеркнул Кулеба.



Альянс объединит Атлантику, Балтику и Черное море, а также создаст новые возможности для трех стран и региона в целом. По словам главы МИД, новый формат "создает пояс безопасности и процветания" и "усиливает Балто-Черноморскую ось".



"Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания когда-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня", - заявил Кулеба.



Министр напомнил, что так же появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, которые успешно развиваются и приобретают вес.



С инициативой создания такого формата трехстороннего сотрудничества в октябре 2021 года выступила Украина, отметил Кулеба.



Ожидалось, что первое официальное объявление о создании нового альянса трех стран будет сделано в рамках визита главы британского МИД Лиз Трасс в Киев. Однако в связи с ее заболеванием COVID-19 накануне поездки это объявление перенесли на более поздний срок.

Напомним, на сегодняшний день запланирован украинский визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, где он обсудит с президентом Владимиром Зеленским эскалацию на украинско-российской границе. Также Британия объявила о предоставлении Украине 88 млн фунтов для поддержания энергетической независимости от РФ.