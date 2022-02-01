"Пояс безопасности и процветание": Кулеба назвал основные задания и преимущества альянса Украина - Польша - Великобритания
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о создании нового альянса Украины, Польши и Великобритании, который должен развивать отношения между странами и укреплять безопасность Европы на фоне российской угрозы
Об этом говорится в сообщении главы МИД в Facebook.
По его словам, новый формат объединит три государства, которые разделяют общие принципы, стремятся укреплять безопасность и развивать торговлю, а также готовы к конкретным действиям.
"Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европы и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемого", - подчеркнул Кулеба.
Альянс объединит Атлантику, Балтику и Черное море, а также создаст новые возможности для трех стран и региона в целом. По словам главы МИД, новый формат "создает пояс безопасности и процветания" и "усиливает Балто-Черноморскую ось".
"Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания когда-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня", - заявил Кулеба.
Министр напомнил, что так же появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, которые успешно развиваются и приобретают вес.
С инициативой создания такого формата трехстороннего сотрудничества в октябре 2021 года выступила Украина, отметил Кулеба.
Ожидалось, что первое официальное объявление о создании нового альянса трех стран будет сделано в рамках визита главы британского МИД Лиз Трасс в Киев. Однако в связи с ее заболеванием COVID-19 накануне поездки это объявление перенесли на более поздний срок.
- Напомним, на сегодняшний день запланирован украинский визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, где он обсудит с президентом Владимиром Зеленским эскалацию на украинско-российской границе. Также Британия объявила о предоставлении Украине 88 млн фунтов для поддержания энергетической независимости от РФ.
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