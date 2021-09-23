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Powerball США разыграет $523 миллиона. Кто-то из Украины может выиграть 274 тысячи программистских зарплат

23 сентября, 2021 четверг
11:07
Новости Лотто

Следующий тираж лотереи Powerball США пройдет в субботу. На кону $523 миллионов долларов, и это крупнейший лотерейный приз в мире, на сегодняшний день

Тысячи украинцев мечтают сорвать огромный джекпот крупнейшей лотереи США, который достиг 523 миллиона долларов, что составляет примерно 14 миллиардов гривен. Принимая во внимание средние заработные платы в стране, чтобы заработать такую сумму, учителю придется работать 416 тысяч лет, доктору – 67 тысячи лет, а программисту – 45 тысяч лет!

25 сентября может стать судьбоносной для того, кто сумеет угадать номера, которые выпадут по результатам тиража лотереи США Powerball. Напомним, на кону лотереи США 523 миллионов долларов, и даже после выплаты всех обязательных федеральных налогов, победитель останется с суммой денег, которую не так то просто потратить!

Любой житель Украины может запросто оставить свою заявку на выигрыш, купив официальный билет лотереи на сайте Thelotter.net. От возможности воплотить мечту вас отделяет всего один клик!

Невероятный приз в 523 миллионов долларовбудет разыгран в эту субботу, 25 сентября

С тех пор, как призовой фонд переступил отметку в 400 миллионов долларов, международный сервис Thelotter.net, как и Национальная лотерея США, отмечают заметный рост продаж билетов. Любой следующий тираж может оказаться последним в длинной серии аккумуляций. 

Наряду с американцами, жители Украины могут также принять участие в тираже лотереи США. Достаточно заполнить официальные лотерейные билеты на сайте theLotter.net, крупнейшем в мире сервисе по продаже лотерейных билетов онлайн, который предлагает украинцам шанс выиграть один из призов лотереи Powerball по минимальной цене за одно поле, меньше 5 долларов США.

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: “Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и Сальвадорец, который выиграл $1 миллион.  

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто

  1. Создайте учетную запись на сайте и выберите Powerball из более, чем 50 доступных на сайте лотерей.
  2. Отметьте на полях ваши номера: для игры в Powerballвам необходимо выбрать 5 основных чисел от 1 до 69 и шар "Пауэрбол" от 1 до 26.
  3. Подтвердите ваш заказ.

“После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. 

Среди самых известных победителей на сайте – М.М. из Багдада, который угадал все шесть номеров в розыгрыше лотереи Орегон Мегабакс 24 августа 2015 г., став единоличным обладателем джекпота в $6,4 миллиона! TheLotter доставил М.М. в Орегон через полмира, где он благополучно получил свой приз!

Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Украины?

theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта стоимость уже включает в себя комиссию сайта. В случае выигрыша джекпота, сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! 

Lotto Direct Limited управляет thelotter.net. Lotto Direct Limited лицензирован Управлением по азартным играм Мальты; Лицензия MGA/CRP/402/2017. Только 18+. Азартные игры могут быть вредными, если их не контролировать. Пожалуйста, играйте ответственно. За более подробной информацией перейдите на www.rgf.org.mt

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