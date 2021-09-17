Powerball США разыграет $457 миллионов. Кто-то из Украины может выиграть его в эту субботу

Ночь с 18 сентября может стать судьбоносной для того, кто сумеет угадать выигрышные номера, которые выпадут по результатам тиража лотереи США Powerball. Можно с уверенностью сказать, этот счастливец сможет с легкостью воплотить в жизнь буквально все свои мечты. Напомним, на кону самой известной лотереи США 457 миллионов долларов, и даже после выплаты всех обязательных федеральных налогов, победитель останется с суммой денег, которую не так то просто потратить!

И что самое главное, любой житель Украины может запросто оставить свою заявку на выигрыш, купив официальный билет лотереи на сайте Thelotter.net. От возможности воплотить мечту вас отделяет всего один клик!

Невероятный приз в 457 миллиона долларов будет разыгран в эту субботу, 18 сентября.

С тех пор, как призовой фонд переступил отметку в 400 миллионов долларов, международный сервис Thelotter.net, как и Национальная лотерея США, отмечают заметный рост продаж билетов. Любой следующий тираж может оказаться последним в длинной серии аккумуляций.

Наряду с американцами, жители Украины могут также принять участие в тираже лотереи США. Достаточно заполнить официальные лотерейные билеты на сайтеtheLotter.net, крупнейшем в мире сервисе по продаже лотерейных билетов онлайн, который предлагает украинцам шанс выиграть один из призов лотереи Powerballпо минимальной цене за одно поле, меньше 5 долларов США.

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: “Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и Сальвадорец, который выиграл $1 миллион.



Вот как это работает

“Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. “Используя онлайн лотерейный сервис, вы можете принимать участие в тиражах лотереи PowerballСША с официальными билетами.”

Играть в лотерею онлайн на сайтеtheLotterпросто

Создайте учетную запись на сайте и выберите Powerball из более, чем 50 доступных на сайте лотерей. Отметьте на полях ваши номера: для игры в Powerballвам необходимо выбрать 5 основных чисел от 1 до 69 и шар "Пауэрбол" от 1 до 26. Подтвердите ваш заказ.

“После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс.Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.





Среди самых известных победителей на сайте - Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.



Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Украины?

theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта стоимость уже включает в себя комиссию сайта. В случае выигрыша джекпота, сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные!

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