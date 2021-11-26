Powerball разыграет 243 миллиона долларов в эту субботу. Узнайте, как принять участие из Украины

Джекпот лотереи США Powerball достиг 243 млн долларов, и это крупнейший лотерейный приз во всем мире, на сегодняшний день. Отметим, у вас, наравне с миллионами жителей США есть шанс выиграть!

Десятки миллионов желающих сорвать куш уже купили билеты, очередь за вами

С такими призами, неудивительно что лотереи крайне популярны среди американцев. По данным CNN, ежегодно в США продаются более 370 млн билетов, а когда джекпоты достигают заоблачных сумм, ажиотаж вокруг лотерей только усиливается.

Вы тоже можете стать частью захватывающей гонки за джекпотами, купив ваши билеты онлайн с помощью сервиса theLotter.

Вот как выглядит процесс игры на сайте:

Создайте учетную запись на сайте и выберите Powerball из списка, содержащего более 50 доступных на сайте лотерей. Отметьте на бланках ваши номера: 5 основных чисел от 1 до 69 и шар "Пауэрбол" от 1 до 26. Подтвердите и оплатите ваш заказ. Местный агент theLotter в США купит от вашего имени лотерейный билет (или билеты). Скан-копия ваших физических билетов будет загружена в вашу учетную запись. В случае выигрыша приза вы получите соответствующее уведомление.

Можно ли играть в Powerball из Украины?

Ответ на этот вопрос однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Powerball можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

“Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее”.

• Джекпот Powerball достиг 243 млн долларов, это свыше 6 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет в ночь с субботы, 25 ноября.

• Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?

После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.

Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот, вам нужно будет прилететь в США, чтобы получить приз лично.) Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!

Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте!

Аура Д. из Панамы, за оформлением бумаг для передачи выигрыша в размере 30 млн. Долларов США

За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 млн долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.

243 млн долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Он может расти бесконечно, но, с другой стороны, кто-то вполне может выиграть его уже в эту субботу. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!

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