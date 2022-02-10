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"Повзучая оккупация": Резников призвал партнерские страны закрыть порты для кораблей РФ за блокаду Черного и Азовского морей

10 февраля, 2022 четверг
15:25
война с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на блокирование Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений, назвав это ползучей оккупацией моря

Об этом Резников написал в Facebook .

"Сейчас мы наблюдаем и обучение, и накопление оружия в этой связи, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил РФ. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" - это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что Россия продолжает милитаризацию временно оккупированного Крыма и использует полуостров как полигон. И в этой ситуации нужен скоординированный ответ миру. Ведь, по словам Резникова, Россия давит на Украину, а если на это давление не будет реакции, то подобную тактику она применит ко всему миру.

"Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости", - подчеркнул Резников.

  • Напомним, 10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход к оккупированному Севастополю.
  • МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных Силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом, и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.

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русская агрессия
Алексей Резников
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