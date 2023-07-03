Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый .

"Государственным бюджетом Украины на 2023 год предельный объем образовательной субвенции, расходы которой направляются на оплату труда педагогических работников учреждений общего среднего образования, сокращен более чем на ₴20,5 миллиарда (19%) по сравнению с 2022 годом", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что существенное уменьшение расходов бюджета на сферу образования связано с тем, что средства в условиях военного положения, прежде всего, направляются на защиту страны, сохранение жизни и здоровья ее граждан, а также из-за необходимости преодоления последствий, вызванных вооруженной агрессией России.

В целях поощрения педагогических работников с высоким уровнем педагогического мастерства внедрено проведение сертификации учителей украинского языка и математики базового среднего образования.

"Чтобы поощрить учителей, руководители учебных заведений вправе устанавливать работникам повышенные должностные оклады (ставки заработной платы), надбавки и доплаты за отдельные виды деятельности в размерах, определенных нормативными актами по оплате труда", - рассказал министр.