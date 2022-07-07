Повышения тарифов на электроэнергию не будет, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что цены на электроэнергию будут стабильными
Об этом сообщил Правительственный портал
Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойного снабжения Правительство утвердило постановление о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, которые сейчас экспортируют в Европейский Союз.
"Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными", - подчеркнул глава правительства.
По словам Дениса Шмыгаля, правительство делает все, чтобы тарифы на жилищно-коммунальные полуги, которые находятся в сфере ответственности Кабинета Министров, в частности, тарифы на электроэнергию, оставались стабильными.
- "Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается", - подчеркнул премьер-министр.
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