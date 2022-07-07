Об этом сообщил Правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойного снабжения Правительство утвердило постановление о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, которые сейчас экспортируют в Европейский Союз.

"Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными", - подчеркнул глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, правительство делает все, чтобы тарифы на жилищно-коммунальные полуги, которые находятся в сфере ответственности Кабинета Министров, в частности, тарифы на электроэнергию, оставались стабильными.

"Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается", - подчеркнул премьер-министр.

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