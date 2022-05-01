Повышение военного сбора до 3% нужно вводить только на время военного и чрезвычайного положения в стране, - народный депутат Южанина

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".



"Военный сбор является дополнительной нагрузкой на фонд заработной платы. Мы знаем, что в Украине большой процент граждан имеет заработную плату в тени. Поэтому каждый процент как дополнительный налог на заработную плату не играет положительной роли в детенизации заработной платы", - пояснила Южанина



Южанина подчеркнула, что дополнительный военный сбор нужно ввести только на время военного и чрезвычайного положения в стране.



"Нам удалось согласиться в том, что увеличение военного сбора нужно ввести только на период военного и чрезвычайного положения в Украине. Это с полным направлением этих дополнительных 1,5% на военные нужды. Правда, по этой норме потребуется еще дополнительный проект закона к Государственному бюджета Украины. Однако уже в том законопроекте, который будет обсуждаться в парламенте, будем предлагать увеличить военный сбор до 3%", - добавила Южанина



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