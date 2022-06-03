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Главная война с Россией Повышение учетной ставки может привести к росту ставки на депозиты до 20% и более, - инвестиционный банкир Фурса
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Повышение учетной ставки может привести к росту ставки на депозиты до 20% и более, - инвестиционный банкир Фурса

3 июня, 2022 пятница
12:32
война с Россией

Инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что Нацбанк был обязан повысить учетную ставку до 25%, чтобы избежать гиперинфляции. Это может случиться из-за мощного давления на валюту

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Банк готов предоставить гражданам альтернативу валюте. Это либо депозит, либо военные облигации, где будет такая же ставка, которая поможет перебить инфляцию. Конечно, это имеет и побочные эффекты, такие как рост стоимости кредитования, однако здесь Нацбанк выбирает между неконтролируемой девальвацией, гиперинфляцией и давлением на определенные бизнесы, у которых уже есть кредиты, привязанные к учетной ставке… Поэтому, по идее, депозитные ставки должны сейчас вырасти до 20% и более", - сказал инвестиционный банкир.

Фурса подчеркнул, что Нацбанк был обязан повысить учетную ставку, чтобы предотвратить гиперинфляцию.

"Сейчас экономика постепенно отходит от шока начала войны, происходит рост потребительской активности, бизнеса. Люди уже думают не о выживании, а о том, как бы заработать. Следовательно, появляется давление на национальную валюту и резервы Нацбанка. Поэтому принято решение повысить учетную ставку. После этого банки увеличат депозитные ставки, а украинский Минфин увеличит ставки по военным облигациям. Таким образом это предложение было интересно и для банков, и для граждан", – сказал эксперт.

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