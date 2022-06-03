Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Банк готов предоставить гражданам альтернативу валюте. Это либо депозит, либо военные облигации, где будет такая же ставка, которая поможет перебить инфляцию. Конечно, это имеет и побочные эффекты, такие как рост стоимости кредитования, однако здесь Нацбанк выбирает между неконтролируемой девальвацией, гиперинфляцией и давлением на определенные бизнесы, у которых уже есть кредиты, привязанные к учетной ставке… Поэтому, по идее, депозитные ставки должны сейчас вырасти до 20% и более", - сказал инвестиционный банкир.

Фурса подчеркнул, что Нацбанк был обязан повысить учетную ставку, чтобы предотвратить гиперинфляцию.



"Сейчас экономика постепенно отходит от шока начала войны, происходит рост потребительской активности, бизнеса. Люди уже думают не о выживании, а о том, как бы заработать. Следовательно, появляется давление на национальную валюту и резервы Нацбанка. Поэтому принято решение повысить учетную ставку. После этого банки увеличат депозитные ставки, а украинский Минфин увеличит ставки по военным облигациям. Таким образом это предложение было интересно и для банков, и для граждан", – сказал эксперт.

НБУ пока оставит неизменным фиксированный курс гривни. Об этом отметил заместитель председателя Нацбанка Гелетий.

Нацбанка Гелетий. Украина должна начать переговоры с Международным Валютным Фондом для обсуждения новой программы. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb