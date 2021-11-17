Повышение цен на общественный транспорт в Киеве: регуляторная служба может отменить решение

Об этом сообщил глава ГРС Алексей Кучер.



"Если служба придет к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы, - решение не может быть принято", - написал Кучер.



Он подчеркнул, что в случаях с повышением стоимости проезда в транспорте городские власти обязательно должны получить позицию регуляторной службы.



Решения о повышении цен могут быть отменены в судебном порядке.



Напомним, с 1 января 2022 года цены на проезд в общественном транспорте Киева планируют повысить. Для жителей столицы проезд обойдется в 12 грн при наличии "карточки киевлянина". Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, цена одной поездки составит 14 грн. 20 коп., а разовая поездка будет стоить 20 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года "вынужденным шагом".