Повышение цен на общественный транспорт в Киеве: регуляторная служба может отменить решение
Государственная регуляторная служба Украины может упразднить решение о повышении цен на общественный транспорт в Киеве
Об этом сообщил глава ГРС Алексей Кучер.
"Если служба придет к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы, - решение не может быть принято", - написал Кучер.
Он подчеркнул, что в случаях с повышением стоимости проезда в транспорте городские власти обязательно должны получить позицию регуляторной службы.
Решения о повышении цен могут быть отменены в судебном порядке.
- Напомним, с 1 января 2022 года цены на проезд в общественном транспорте Киева планируют повысить. Для жителей столицы проезд обойдется в 12 грн при наличии "карточки киевлянина". Для пассажиров, пользующихся проездными билетами, цена одной поездки составит 14 грн. 20 коп., а разовая поездка будет стоить 20 грн.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года "вынужденным шагом".
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