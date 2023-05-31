Повышение цен на электроэнергию автоматически увеличит стоимость водоснабжения, - экс-министр соцполитики Рева
Министр социальной политики Украины в 2016-2019 гг. Андрей Рева сообщил, что увеличение тарифов на электроэнергию для населения автоматически повысит стоимость водоснабжения
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Следует понимать, что увеличение тарифов на электроэнергию сразу повлечет за собой увеличение стоимости водоснабжения. Нужно ожидать повышения цен на воду. Поскольку составляющая электроэнергии в водоснабжении для населения достаточно велика. Поэтому, по подсчетам экспертов, увеличение цен на электроэнергию автоматически увеличит стоимость горячей и холодной воды до 30-40%", – пояснил Рева.
- Ранее в НКРЕКП говорили о необходимости повышения тарифов для проведения восстановительных работ и подготовки к новому отопительному сезону.
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