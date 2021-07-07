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Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки поможет привлечь в бюджет до 20 млрд грн ежегодно, - Мининфраструктуры

7 июля, 2021 среда
10:23

Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки после общественного обсуждения может привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн ежегодно

Об этом сообщает Минтранс .

"Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно 18-20 миллиардов гривен. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок - это руда и уголь. Исходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику ", - цитирует издание слова министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Министр добавил, что окончательное решение о ставках тарифов будет принято по результатам общественного обсуждения.

В издании напомнили, что Мининфраструктуры предлагает постепенно повысить тарифы на перевозку группы грузов первого тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года, а с 1 января 2022-го - еще на 20,4%. Также предлагается увеличить тарифы на перевозку грузов второго тарифного класса на 8% с 1 сентября и еще на 6,5% - с января 2022 года.

Кубраков заметил, что такое повышение тарифов станет рекордным. Так, впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это должно помочь Укрзализныце уже в этом году привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем - рекордные 10 млрд грн.

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тарифы
перевозки
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