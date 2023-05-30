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Повышение тарифов для населения на электроэнергию не будет перекрывать всей ее рыночной стоимости, - экономист Пендзин

30 мая, 2023 вторник
22:41
Экономика

Олег Пендзин, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба", сказал, что реальная стоимость кВт-ч электрической энергии сегодня составляет где-то под 6 грн

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

Экономист дал комментарий о росте с 1 июня тарифов на электроэнергию для населения.

"На самом деле кто-то же должен платить. То есть, когда мы говорим о реальной стоимости кВт-ч электрической энергии, то она сегодня составляет где-то под 6 грн. Даже то поднятие, которое сейчас планируется, не будет покрывать всей рыночной стоимости электрической энергии. Кроме этого, следует понимать, что электроснабжающие компании достаточно серьезно вложили средств для восстановления энергетической сети после вражеских обстрелов энергетических объектов в начале этого года. Именно этим и обосновываются, почему должен быть поднят тариф", – сказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба".

Олег Пендзин подчеркнул, что это запланированное поднятие не будет перекрывать для населения рыночную стоимость электрической энергии, которая сегодня есть на рынке.

Украина
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