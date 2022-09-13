Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Любые налоги негативно влияют на бизнес-деятельность государства. Я не особо рассчитываю на налоги для увеличения поступлений в государственный бюджет Украины. Поскольку увеличение налогов может привести к уменьшению бизнес-активности", - пояснил Ус.

Эксперт подчеркнул, что развитие бизнеса в Украине позволит сократить уровень безработицы.

"К тому же в Украине увеличивается процент безработицы. Поэтому нужно развивать малый и средний бизнес, что позволит увеличить количество рабочих мест. Если поднимем налоги, то это не будет стимулировать предприятия к возврату предыдущей активности. Поэтому, мне кажется, сейчас важнее, чтобы люди работали и получали деньги, – добавил он.

29 августа народный депутат Ирина Констанкевич в эфире телеканала "Еспресо" заявила, что стремительная налоговая реформа - это радикально и опасно для украинского общества

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