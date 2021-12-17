Повышение минимальной зарплаты приведет к росту цен на товары, - экономист

Об этом Пендзин сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Экономисты выступают против опережающего роста минимальной заработной платы. Мы понимаем, что рост минимальной зарплаты - это частичка правды. Как только вы подняли минимальную зарплату, у вас автоматически потянулись все оклады и ставки. Поскольку иначе тогда нивелируется разница между оплатой сложного труда и несложного. "Не может человек, занимающий ответственный пост и выполняющий сложную работу, получать столько, сколько получает человек на минимальной оплате труда", - пояснил Пендзин.



По его словам, отрицательным моментом в повышении минимальной заработной платы является то, что выполняется это не работодателем. Он пояснил, что работодатель, безусловно, поднимет заработную плату, но сразу переведет это в повышении цен на товар.



"В экономике есть золотое правило, что за все в конце концов платит конечный потребитель. То есть когда мы говорим, что украинская промышленность платит по 40 грн за куб газа и говорим: "Боже, какие они бедные!", нет, бедные мы. Ведь потом в цене хлеба будут заложены вот эти 40 грн. Все в конце концов сводится к конечному потребителю. Поэтому всегда, когда идет вопрос о поднятии заработных плат, нужно сопоставлять фактический рост экономики в стране с тем ростом доходов, который стимулируется государственными органами. У нас это несопоставление приводит к усилению инфляционных процессов", – добавил Пендзин.

Напомним, с 1 декабря минимальная зарплата в Украине вырастет с 6 тыс. грн до 6,5 тыс грн.

В октябре 2021 года размер средней заработной платы в Украине составил 14 045 грн - почти на 200 грн меньше, чем в предыдущем месяце.