Повышение до 20%: правительство 1 марта приступит к индексации пенсий

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства во вторник.

"С 1 марта начнется индексация пенсий. Пенсии возрастут на 20%. Индексация коснется 10,5 миллиона пенсионеров. Выплаты также будут повышены для пенсионеров силовых ведомств. К тому же, пенсии возрастут и для граждан, которым они были назначены в 2020-2022 годах" , – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в условиях войны ресурсы государства ограничены. Приоритетом остается финансирование нашей обороны. Поэтому правительство приняло решение, что максимальный размер повышения составит 1,5 тысячи гривен. Тогда как минимальное повышение будет 100 грн даже в случае, если по расчету сумма индексации меньше.

В то же время правительство продолжает программу ежемесячных дополнительных выплат, которую инициировал президент Украины. Пенсионеры старше 80 лет будут получать дополнительно 570 грн ежемесячно. Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет доплата составит 456 грн, а для пенсионеров в возрасте 70-75 лет ежемесячная доплата будет 300 гривен.

Как отметил премьер-министр, с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Летом индексация коснется пенсионеров-ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления.

"Одновременно правительство вместе с народными депутатами работает над фундаментальной пенсионной реформой. Речь идет о запуске системы обязательного пенсионного накопления. Украинцы будут иметь собственные пенсионные накопительные счета. Создание архитектуры новой пенсионной системы является одной из ключевых задач правительства на 2023 год", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что помощь партнеров позволяет государству в полном объеме выполнять все социальные обязательства. В частности, по пенсионным выплатам.