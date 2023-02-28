Повышение до 20%: правительство 1 марта приступит к индексации пенсий
В Украине с 1 марта начнется индексация пенсий, и она может составить до 20%, но минимум 100 грн
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства во вторник.
"С 1 марта начнется индексация пенсий. Пенсии возрастут на 20%. Индексация коснется 10,5 миллиона пенсионеров. Выплаты также будут повышены для пенсионеров силовых ведомств. К тому же, пенсии возрастут и для граждан, которым они были назначены в 2020-2022 годах" , – сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что в условиях войны ресурсы государства ограничены. Приоритетом остается финансирование нашей обороны. Поэтому правительство приняло решение, что максимальный размер повышения составит 1,5 тысячи гривен. Тогда как минимальное повышение будет 100 грн даже в случае, если по расчету сумма индексации меньше.
В то же время правительство продолжает программу ежемесячных дополнительных выплат, которую инициировал президент Украины. Пенсионеры старше 80 лет будут получать дополнительно 570 грн ежемесячно. Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет доплата составит 456 грн, а для пенсионеров в возрасте 70-75 лет ежемесячная доплата будет 300 гривен.
Как отметил премьер-министр, с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Летом индексация коснется пенсионеров-ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления.
"Одновременно правительство вместе с народными депутатами работает над фундаментальной пенсионной реформой. Речь идет о запуске системы обязательного пенсионного накопления. Украинцы будут иметь собственные пенсионные накопительные счета. Создание архитектуры новой пенсионной системы является одной из ключевых задач правительства на 2023 год", - добавил он.
Шмыгаль отметил, что помощь партнеров позволяет государству в полном объеме выполнять все социальные обязательства. В частности, по пенсионным выплатам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.36
Покупка 38.36Продажа 39.34
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное