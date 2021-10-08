"Повышает вероятность выхода из ЕС": Евросоюз отреагировал на решение КС Польши по приоритетности национального права над правовой системой союза
Постановление Конституционного суда Польши, которое определило приоритет национального права перед правом ЕС, повышает вероятность выхода страны из Евросоюза
Об этом заявили главы государств и правительств стран-членов ЕС, передает Радио Свобода .
Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель сделает все для обеспечения преимущества европейского законодательства над национальным системами.
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Глава европейского внешнеполитического ведомства Хосеп Боррель сказал, что верховенство права ЕС - основной принцип Евросоюза.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не планирует выходить из ЕС.
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