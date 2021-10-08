"Повышает вероятность выхода из ЕС": Евросоюз отреагировал на решение КС Польши по приоритетности национального права над правовой системой союза

Об этом заявили главы государств и правительств стран-членов ЕС, передает Радио Свобода .

Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель сделает все для обеспечения преимущества европейского законодательства над национальным системами.



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Глава европейского внешнеполитического ведомства Хосеп Боррель сказал, что верховенство права ЕС - основной принцип Евросоюза.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не планирует выходить из ЕС.