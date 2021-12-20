Повышает уровень антител в 37 раз: Moderna заявила об эффективности бустерной дозы ее вакцины от "Омикрона"
В понедельник, 20 декабря, Moderna заявила, что бустерная доза ее вакцины от COVID-19 защищает от штамма коронавируса "Омикрон" и в 37 раз повышает уровень антител
Об этом сообщает The Guardian.
"Одобренный в настоящее время бустер вакцины мРНК-1273 в размере 50 микрограмм повышает уровень антител, нейтрализующих "Омикрон", примерно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера", - пишет издание.
Также компания заявила о безопасности и хорошей переносимости этого варианта дополнительной дозы вакцины. Частота и характер побочных эффектов через семь дней после получения бустера в целом такие же, как и побочные действия, наблюдаемые после введения начальной двухкомпонентной вакцины.
Moderna все еще работает над созданием вакцины, нацеленной на "Омикрон", препарат перейдет к клиническим испытаниям в начале 2022 года.
- Напомним, 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ №2770 о введении третьей дозы вакцины от COVID-19 людям с тяжелыми заболеваниями в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
- Минздрав намерен рассмотреть введение бустерной вакцинации для всех украинцев в январе 2022 года.
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