Повышает уровень антител в 37 раз: Moderna заявила об эффективности бустерной дозы ее вакцины от "Омикрона"

Об этом сообщает The Guardian.



"Одобренный в настоящее время бустер вакцины мРНК-1273 в размере 50 микрограмм повышает уровень антител, нейтрализующих "Омикрон", примерно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера", - пишет издание.



Также компания заявила о безопасности и хорошей переносимости этого варианта дополнительной дозы вакцины. Частота и характер побочных эффектов через семь дней после получения бустера в целом такие же, как и побочные действия, наблюдаемые после введения начальной двухкомпонентной вакцины.



Moderna все еще работает над созданием вакцины, нацеленной на "Омикрон", препарат перейдет к клиническим испытаниям в начале 2022 года.

Напомним, 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ №2770 о введении третьей дозы вакцины от COVID-19 людям с тяжелыми заболеваниями в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Минздрав намерен рассмотреть введение бустерной вакцинации для всех украинцев в январе 2022 года.